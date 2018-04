Yeni Harry Potter için 3 film!

Harry Potter’dan 70 yıl öncesini anlatacak yeni film 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' 3 ayrı bölümden oluşacak

Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling, kısa bir süre önce kitabın ve filmlerin hayranlarına yeni film müjdesi vermişti. Harry Potter'ın Hogwarts'taki ilk senesinde 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' adlı ders kitabından yola çıkarak çekilecek yeni filmin 3 bölüm halinde beyazperdeye uyarlanacağı açıklandı. Açıklama filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros’un üst düzey yöneticisi Kevin Tsujihara’dan geldi. Film, Harry'den 70 yıl öncesine giderek, New York'ta başlayan bir büyücülük macerasını anlatacak. 2001 ve 2011 yıllarında vizyona giren 8 Harry Potter filmi 7.7 milyar dolar gişe hasılatı yapmıştı.