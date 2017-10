Sevdiğiniz diziyi tüm bölümleri bitene kadar hiç durmadan, arka arkaya izleyen bir bağımlı mısınız? Yanıtınız ‘Evet’ ise binge-watching durumuna girmiş olabilirsiniz.

Yazı: Gülru İncu

Episodic Binge de denilen bu takıntı şimdilerde hızla yükseliyor. Biraz kolektif bir histeri durumu söz konusu yani. Netflix, HBO ve Amazon gibi medya sağlayıcıların ürettikleri yeni dizileri toplu yayınlamasından kaynaklanan bu takıntı, ABD’den başlayarak dünyaya yayılan internet kaynaklı özel yayıncılığın yaygınlaşmasını sağlıyor. Bunun arkasında paralarına para ekleyen medya sağlayıcıları, yapımcılar ve elbette çok uluslu şirketler var. Yani mikroekonominin en temel ilkesini ustaca uyguluyorlar; önce arzı yaratıp, talep edilmesini bekliyorlar. The Walking Dead, Game of Thrones, Vikings, Sherlock gibi şu anda en popüler olan diziler, yeni sezon için dört gözle beklenirken internet üzerinden milyonlarca kişi tarafından her detayına kadar takip ediliyor. Çekimi bir yıla yayılan bu diziler en fazla bir haftalık periyotta izlenebiliyor.





BUYUR BURADAN YAK

Öte yandan televizyon veya bilgisayar ekranı karşında saatlerce oturan kişide kan dolaşımında aksama yaşanıyor ve sağlıksız atıştırmalıklar da size eşlik ediyor tabii. Binge-watching’in hayal gücünü arttırıp arttırmadığı hala tartışılıyor; çünkü takip edilen dizinin seyirciyi aslında var olmayan bir dünyaya götürmesi ve oradan gerçek dünyaya adaptasyonda zorluklara neden olması, sezon bitiminde de o fantezi dünyasının yok olması, yarattığı hayal kırıklığı ve boşluğa düşme durumu söz konusu. Özetle, yeni takıntımızı kucaklarken bir de bu tarafından bakmak lazım sanki.