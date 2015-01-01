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Yeni Indiana Jones, Bradley Cooper olabilir!

Indiana Jones 5 için çalışmalar başladı
Latino Review sitesinden yapılan açıklamaya göre Indiana Jones 5 için çalışmalar başladı. Disney henüz elinde bir hikaye ya da senaryo olmamasına rağmen film için farklı bir yol izlenebileceğini belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre 70 yaşını aşan Harrison Ford yerine James Bond'da yapıldığı gibi  değişebilen aktör aynı kalan karakter  yöntemi uygulanacak. Bilindiği gibi bugüne kadar Bond karakterini farklı kişiler oynadı ancak karakter aynı kalma özelliğini korudu. Disney’in yeni Indiana Jones için düşündüğü ilk isim ise son dönemlerin popüler aktörü Bradley Cooper. Oyuncu ile henüz bir anlaşma yapılmış değil ancak kan değişikliği çerçevesinde düşünülen isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Prodüksüyonun bu yıl içerisinde  tamamlanıp, 2015 yılında çekimlere başlanarak yeni filmin 2016' nın ilk aylarında vizyona girmesi planlanıyor.
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