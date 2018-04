Yeni sezona yeni oyuncu

Cara Buono Person Of Interest'in yeni sezonunda femme fatale bir karaktere hayat verecek.

Bir milyonerin eski bir CIA ajanıyla bir araya gelerek işlenmesi muhtemel suçları, yaşanmadan önlemeye çalışmasını konu alan Person Of Interest; 4.sezonuna sayılı günler kala, Mad Men dizisinde Dr. Faye Miller karakteriyle Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen Cara Buono'yu kadrosuna dahil etti. Güzel oyuncu bundan önce; The Sopranos, Third Watch, Elementary, Castle ve The Good Wife dizilerinde de rol almıştı.



Buono, Person Of Interest'in yeni dünya düzeninde kendini çekip çevirebilen baştan çıkarıcı bir kadın rolünde boy gösterecek. Dizi, 4.sezonuyla 23 Eylül Salı günü CBS ekranlarında seyircisiyle buluşacak.