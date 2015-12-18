Yeni Star Wars filmi Harrison Ford'a uğursuz geldi!

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Usta oyuncu Harrison Ford yeni Star Wars filminin çekimleri sırasında ayak bileğini kırdı

Çekimlerine başlanmasıyla birlikte Star Wars hayranlarını ikiye bölen film Star Wars: Episode VII talihsiz bir kazaya ev sahipliği yaptı.



Han Solo’yu canlandıran Harrison Ford, geçirdiği bir kaza sonucu ayak bileğinden sakatlandı ve çekimlere ara vermek zorunda kaldı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda ayak bileğinin kırıldığı tespit edilen edilen Harrison Ford’un 8 haftaya yakın setlerden uzak kalabileceği açıklandı. THR’ın haberine göre Ford’un sakatlığı, 18 Aralık 2015’te çıkması planlanan filmin vizyon tarihinde bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek.