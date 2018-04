Yeni 'The Shinning' projesini kim yönetecek?

İlk filmdeki olayların öncesini anlatacak olan yeni filmin yönetmen koltuğuna Alfonso Cuaron un geçeceği konuşuluyor

Yerçekimi ile ortalığın tozunu attıran yönetmen Alfonso Cuaron'un, Harry Potter'ın spin-off öyküsü Fantastic Beasts And Where To Find Them filminin kamera arkasına geçeceği açıklanmıştı. Yetenekli yönetmen şimdi de yeni The Shining projesini yönetecek isim olarak düşünülüyor.



Stephen King'in romanından, Stanley Kubrick tarafından beyazperdeye aktarılan öykünün öncesine odaklanacak olan proje şimdilik The Overlook Hotel olarak duyuruldu. Torrance ailesinin başına gelenlerin öncesini anlatacak olan film için şu an herhangi bir isim açıklanmamış olsa da, yapımcılar Cuaron ile masaya oturmak için hazırlıklara başladılar bile! Filmin 2015 yılına yetiştirilmesi planlanıyor.