Yeni Tim Burton filmi ”Big Eyes” yıl sonunda vizyonda!

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Amy Adams, Christopher Waltz ve Jason Schwartzman’lı yeni Tim Burton filmi Big Eyes‘ın vizyon tarihi belli oldu

1950′li yıllarda geçen film, ressam Margaret Keane’in hayatından bir dönemi konu ediyor. Çizdiği büyük gözlü çocuk tablolarıyla tanınan Keane’i filmde Amy Adams canlandıracak. Eşi Walter Keane’in eserlerini sahiplenip kazancını elinden almasının ardından verdiği mücadeleyle tüm dünyada feminist hareketin sembolü haline gelen Margaret Keane, ünlü çizgi film serisi The Powerpuff Girls‘e de ilham olmuş. Çizgi seride karakterlerin büyük gözlü olmalarının yanı sıra, ana karakterlerin öğretmenlerinin ismi de ”Mrs. Keane” Film, 25 Aralık’ta vizyonda olacak.