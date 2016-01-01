Victoria’s Secret melekleri bu yılbaşı yine göz kamaştıracak!

Victoria's Secret Fashion Show 2016 yılbaşı gecesi 24:00'te TLC'de olacak...

Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Karlie Kloss, Bella ve Gigi Hadid bu sene podyumu inletecek meleklerden bazıları…

İlk kez Paris'te gerçekleşen Victoria's Secret Fashion Show 2016'da, altı ana tema altında toplam 82 farklı kombin izleyeceğiz. Defilenin yıldız parçası ise 9 binden fazla mücevher işlemesine sahip, 3 milyon dolar değerindeki Bright Night Fantasy Bra. Jasmine Tookes'ın taşıyacağı sütyen, mücevher tasarımcısı Eddie Borgo imzası taşıyor ve AW Mouzannar tarafından tamamen el yapımı olarak üretilmiş.



Moda, fantezi ve eğlence dolu gecede izleyeceğimiz sanatçılar ise Grammy ve Altın Küre ödüllü Lady Gaga, 4 Grammy ödülüne sahip Bruno Mars ve 2 Grammy ödüllü The Weeknd.

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