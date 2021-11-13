Yeni yıldızlarıyla Dune nihayet karşımızda!

Yazı: Baran Alışkan / Elele Ekim sayısından

Frank Herbert’in 1965 tarihli eseri, Denis Villeneuve gibi usta bir yönetmenin bakış açısıyla ve yıldızlar topluluğu oyuncu kadrosunun ihtişamıyla dönüyor. Uzak geleceğin hikayesi, ilk kez David Lynch tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Yeni model Dune filmi ise romanın ilk yarısını beyaz perdeye taşıyor. Hikayenin tüm görkeminin yanı sıra bizi en çok heyecanlandıran kısmı ise Paul Atreides rolüne hayat veren Timothée Chalamet ve Chani’ye hayat veren Zendaya gibi yeni jenerasyon yıldızları, belki de gelecekte kült olarak kabul görecek bir yapımda görmek olacak.

Dünya prömiyerini, Eylül'de 78. Vedenik Film Festivali’nde yapan film, şüphesiz yılın en çok beklenen ve heyecan uyandıran yapımı. Aynı zamanda doğal bir Oscar adayı olduğu da kesin. Yönetmen Villeneuve, devam filminin Chani’yi merkeze alacağını açıklamasıyla Zendaya’yı tekrar görecek olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Zendaya gibi Timothée de favorilerimiz arasında gelecek yılın muhtemel ödüllerinin en güçlü isimleri olarak notlarımız arasına adını yazdırıyor. Sevgili yeni jenerasyon yıldızlarımız, sizi izlemekten mutluluk duyuyoruz. Yakın gelecekte bir sonraki nesle, ilk günlerinizi sık sık anlatacağız! Yoksa… Yaşlanıyor muyuz?