Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Fragmana damga vuran en önemli olaylardan biri de Merdan ve Hülya arasındaki gizli ilişkinin deşifre olması.Haydar Ali ve Ceylan, bu ilişkiyi öğrenerek güçlerini birleştiriyor. İkilinin, Hülya’yı bu bilgiyle köşeye sıkıştırıp tehdit etmesi, Hanoğlu ailesi içinde yeni bir krizin fitilini ateşliyor.