Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
NOW TV ekranlarında fırtınalar estiren Yeraltı dizisinin 6. bölüm fragmanı, son bölümün bıraktığı yüksek tansiyonun ardından izleyicilerle buluştu. Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği dizinin yeni tanıtımı, sosyal medyada şimdiden en çok konuşulanlar arasına girdi.
NOW TV’nin sevilen dizisi Yeraltı, yarın akşam (4 Mart Çarşamba) saat 20.00'de yayınlanacak olan 6. bölümüyle izleyiciyi heyecan dolu b ir hesaplaşmanın ortasına bırakmaya hazırlanıyor.
Dizinin 5. bölüm finalinde Paşa’nın vurulması, tüm dengeleri bozdu. 6. bölüm fragmanında yer alan yoğun bakım ve ameliyathane görüntüleri, karakterin hayatta kalma mücadelesinin bu bölümün merkezinde olacağını gösteriyor.
İzleyiciler arasında "Paşa ölecek mi?" sorusu tartışılırken, Bozo'nun (Bozkurt) bu olay sonrası takınacağı intikamcı tavır yeraltı dünyasını karıştıracak.
Fragmana damga vuran en önemli olaylardan biri de Merdan ve Hülya arasındaki gizli ilişkinin deşifre olması.Haydar Ali ve Ceylan, bu ilişkiyi öğrenerek güçlerini birleştiriyor. İkilinin, Hülya’yı bu bilgiyle köşeye sıkıştırıp tehdit etmesi, Hanoğlu ailesi içinde yeni bir krizin fitilini ateşliyor.