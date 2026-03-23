Yeraltı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
NOW TV ekranlarında bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yeraltı dizisi, bayram haftasında da hız kesmeden izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Merakla beklenen 9. bölüm için ilk fragman yayınlandı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
NOW TV’nin sevilen dizisi Yeraltı, bayram arasının ardından izleyicilerini sarsacak bir bölümle geri dönüyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizinin 9. bölümü, sosyal medyada şimdiden büyük bir fırtına kopardı.
9. bölüm fragmanına damga vuran en önemli detay, Melek karakterine hayat veren genç yetenek Ülkü Hilal Çiftçi’nin seslendirdiği parça oldu. Ülkü Hilal Çiftçi’nin yorumladığı “Olmazlara Vuruluyorum” şarkısı, fragman yayınlanır yayınlanmaz kısa sürede trend listelerine girdi. İzleyiciler, oyuncunun bu duygusal performansını yere göğe sığdıramadı.
9. Bölümde Neler Yaşanacak?
Büyük bir keder içinde olan Ceylan'ı (Devrim Özkan), teselli etmeye çalışan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş) sahneleri izleyiciyi duygulandırdı. "Haydar Ali ve Ceylan" (HayCey) hayranları için bu sahneler uzun süredir beklenen bir nefes oldu.
Uraz Kaygılaroğlu’nun canlandırdığı Bozo karakteri, yeraltı dünyasındaki dengeleri değiştirecek yeni hamleler yaparken, ailesi ve aşkı arasında kalmaya devam ediyor.