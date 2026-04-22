Yeraltı bugün var mı, saat kaçta? Yeraltı yayınlanacak mı?
Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik olaylar ve toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle yayınına kısa bir ara verilen Yeraltı dizisi için beklenen haber geldi. Peki Yeraltı bugün var mı, saat kaçta? Yeraltı yayınlanacak mı?
Yeraltı dizisinin takipçileri için bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz hafta yayın akışında yaşanan zorunlu değişikliğin ardından dizi, bu akşam sarsıcı bir bölümle geri dönüyor. Bugün 22 Nisan 2026 Çarşamba ve NOW TV yayın akışı, dizinin hayranlarını sevindirecek şekilde güncellendi.
Yeraltı Bu Akşam Var mı?
Yeraltı dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda.
Yayın Saati: 20:00
Bölüm: 12. Bölüm
Kanal: NOW
12. Bölümde Neler Olacak? (Büyük Hesaplaşma)
Dizinin bu akşamki bölümünde dengeler tamamen altüst oluyor ve karakterler geri dönüşü olmayan yollara giriyor.
Sultan’ın elinde tuttuğu o yüzükle Ceylan’ın karşısına dikilmesi, sinirleri son raddeye getirecek. Ceylan için kaçacak yer kalmıyor; bu yüzleşme gizli kalmış pek çok gerçeği tetikleyecek.
Haydar Ali ile yaşanan sert hesaplaşma, bastırılan duyguların bir patlama gibi açığa çıkmasına neden oluyor. Ancak asıl sürpriz, Sultan ile Haydar Ali arasındaki beklenmedik yakınlaşma olacak. Bu ittifak, Yeraltı’ndaki tüm güç dengelerini değiştirebilir.