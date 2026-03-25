Yeraltı dizisi hangi gün, hangi kanalda? Yeraltı dizisi oyuncu kadrosu
Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen iddialı yapımı Yeraltı, bu akşam yayınlanacak olan 9. bölümüyle gerilimi zirveye taşıyor. Reyting listelerinde özellikle AB grubunda zirveyi kimseye bırakmayan dizi, Haydar Ali ve Ceylan arasındaki fırtınalı ilişkide yeni bir sayfa açıyor. Peki Yeraltı dizisi hangi gün, hangi kanalda? Yeraltı dizisi oyuncu kadrosu
NOW ekranlarında fırtınalar estiren Yeraltı, bu akşam (25 Mart 2026 Çarşamba) saat 20.00'de yayınlanacak 9. bölümüyle izleyiciyi duygusal bir kaosun ortasına bırakmaya hazırlanıyor.
Ceylan, Haydar Ali ve Sultan üçgeninde ipler gerilirken, sokakların sert kanunları bu kez karakterlerin kalplerini hedef alıyor.
Üç Kişilik Tehlikeli Denklemi: Haydar Ali, Ceylan ve Sultan
Ceylan’ın evi terk edip Sultan’ın yanına sığınması, tüm dengeleri altüst ediyor.
Ceylan’ın gidişini bir "ihanet" gibi gören Bozo için bu durum affedilemez bir kırılma noktası. Bozo’nun bu sessiz öfkesi, ilerleyen sahnelerde her şeyi yakacak bir kıvılcıma dönüşebilir.
Aynı çatı altında bir araya gelen Haydar Ali ve Ceylan, bastırılmış duygularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ancak Haydar Ali ile Sultan arasında filizlenen bağ, bu yüzleşmeyi çok daha sancılı ve karmaşık bir hale getiriyor.