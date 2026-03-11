Yeraltı dizisi hangi gün, hangi kanalda? Yeraltı dizisi saat kaçta başlayacak?
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Ocak ayında yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi izleyicilerin favorisi arasına girdi. Peki Yeraltı dizisi hangi gün, hangi kanalda? Yeraltı dizisi saat kaçta başlıyor?
Ocak ayında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede NOW TV’nin lokomotif yapımlarından biri haline gelen Yeraltı, 11 Mart Çarşamba akşamı (yarın) saat 20:00'de yayınlanacak 7. bölümüyle izleyiciyi yine karanlık bir labirentin içine çekmeye hazırlanıyor.
2026 kış sezonuna damga vuran Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu üçlüsü, karakterleri arasındaki gerilimi bu bölümde zirveye taşıyacak.
Yarın akşam saat 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde, yeraltı dünyasının hiyerarşisi kadar duygusal bağlar da büyük bir sınavdan geçecek.
Bozo (Uraz Kaygılaroğlu), Merdan ve Ferhat’ın arkasından çevirdiği işleri öğrenerek aile içindeki kırılgan düzeni sert bir şekilde sorgulamaya başlıyor. "Affetmeyeceğim tek şey ihanettir" diyen Bozo’nun alacağı karar, Hanoğlu ailesinde geri dönülemez bir yıkıma yol açabilir.
Ceylan (Devrim Özkan) ve Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) geçmişine dair en derin sırrın Hamburglu tarafından ele geçirilmesi, her iki karakterin de üzerine titrediği yeni hayatlarını yerle bir etme riski taşıyor.