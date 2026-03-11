Yeraltı dizisi hangi gün, hangi kanalda? Yeraltı dizisi saat kaçta başlayacak?

Yarın akşam saat 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde, yeraltı dünyasının hiyerarşisi kadar duygusal bağlar da büyük bir sınavdan geçecek.

Bozo (Uraz Kaygılaroğlu), Merdan ve Ferhat’ın arkasından çevirdiği işleri öğrenerek aile içindeki kırılgan düzeni sert bir şekilde sorgulamaya başlıyor. "Affetmeyeceğim tek şey ihanettir" diyen Bozo’nun alacağı karar, Hanoğlu ailesinde geri dönülemez bir yıkıma yol açabilir.