Yeraltı dizisi hangi gün, saat kaçta? Yeraltı dizisi oyuncu kadrosu
Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz'un kaleme aldığı Yeraltı dizisi kısa sürede izleyicinin favorisi oldu. Peki Yeraltı dizisi hangi gün, saat kaçta? Yeraltı dizisi oyuncu kadrosu
NOW ekranlarında fırtınalar estiren Yeraltı, 18 Mart Çarşamba akşamı (yarın) saat 20.00'de sekizinci bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.
Yayın Takvimi ve İzleme Bilgisi
Kanal: NOW
Tarih: 18 Mart 2026, Çarşamba (Yarın)
Saat: 20.00
Dijital İzleme: Dizinin yeni bölümü yayınlandıktan sonra, tekrarları 5 gün boyunca sadece Disney+ platformu üzerinden izlenebilecek.
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak’ın da onlara eşlik ettiği dizi, geçmişin izleriyle bugünün duygularını aynı hikâyede buluşturuyor.
Uzun süredir bastırılan duygular ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Sultan’ın geçmişi bir pişmanlık olarak görmesi ve artık dürüst oynamaya karar vermesi, Haydar Ali için işleri daha da zorlaştırıyor. İkili arasındaki bu gerilim, sadece onları değil tüm aileyi etkileyecek bir noktaya evriliyor.