Yeraltı dizisi hangi gün? Yeraltı dizisi 2. bölüm ne zaman?
NOW TV’nin iddialı projesi Yeraltı, 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna fırtına gibi bir giriş yaptı. Güçlü oyuncu kadrosu ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken yapım, yayınlandığı ilk gün itibarıyla reyting listelerinin üst sıralarına yerleşmeyi başardı. Peki Yeraltı dizisi hangi gün? Yeraltı dizisi 2. bölüm ne zaman?
NOW TV'nin büyük bir merakla beklenen yeni projesi "Yeraltı", izleyiciyle buluştuğu ilk andan itibaren ekranlarda fırtına gibi esmeye başladı.
Dizinin atmosferi, aksiyonu ve duygusal derinliği, sosyal medyada ve arama motorlarında şimdiden en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.
Dizi her çarşamba akşamları saat 20.00’da NOW TV ekranlarında yer alıyor. 2. bölüm 4 Şubat tarihinde izleyicilerle buluşacak.
Öte yandan Ece Çeşmioğlu Ölmez'in "Yeraltı" dizisine katılması, özellikle usta oyuncunun iki çocuk sahibi olduktan sonra setlere verdiği uzun arayı sonlandırması bakımından büyük heyecan yarattı. 28 Ocak 2026'da ilk bölümüyle NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan diziye dahil olan Çeşmioğlu, hikâyeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.