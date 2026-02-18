Yeraltı dizisi kaçta başlıyor? Yeraltı dizisi hangi kanalda?
Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı "Yeraltı" dizisi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi izlemek isteyenler Yeraltı dizisi kaçta başlıyor? Yeraltı dizisi hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor...
Yeraltı, bu akşam yayınlanacak olan 4. bölümüyle izleyiciyi tam anlamıyla bir "satranç tahtası"na davet ediyor. Bozo’nun gözaltına alınmasıyla boşalan koltuk, yeraltı dünyasında iştahları kabartırken, hikâyenin duygusal ve stratejik yükü tamamen Haydar Ali’nin omuzlarına biniyor.
İşte bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyeceğimiz 4. bölüme dair kritik dönüm noktaları:
Bozo’nun Gizli Mesajı ve "Dört Hain"
Gözaltında bile olsa oyun kurmaya devam eden Bozo’nun dışarıya gönderdiği o gizli mesaj, dizinin seyrini değiştirecek. İhanetle suçlanan dört ismin kim olduğu, sadece Hanoğlu ailesini değil, tüm yeraltı kartelini birbirine düşürecek güçte.
Malta Bağlantısı ve Karanlık Şirketler
Dizi, yerel bir mafya hesaplaşmasından uluslararası bir suç ağına evriliyor. Ortaya çıkan Malta bağlantılı şirket ağı, Haydar Ali’nin sadece silahla değil, zekasıyla da savaşması gerektiğini gösteriyor. Bu durum, yeraltı dünyasının sadece sokaklarda değil, lüks plazalarda da ne kadar derinleştiğini kanıtlıyor.
Ceylan’ın Büyük İsyanı
Bölümün en dikkat çekici sahnelerinden biri kuşkusuz Ceylan’ın (Devrim Özkan) Azize’nin kapısına dayanması olacak. Ceylan’ın "Madem savaşı başlattınız, sonuçlarına katlanacaksınız" çıkışı, onun artık sadece bir "kurban" değil, bu savaşın en dişli oyuncularından biri olduğunu gösteriyor.