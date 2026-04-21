NOW TV’nin iddialı yapımı Yeraltı hakkında son günlerde yayılan "yayından kaldırıldı" söylentileri, dizinin geçtiğimiz hafta (15 Nisan) ani bir kararla ekrana gelmemesinden kaynaklandı. Peki Yeraltı dizisi kaldırıldı mı? Yeraltı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı, geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olayların ardından oluşan belirsizliği dağıtarak izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün 21 Nisan 2026 Salı ve yarın akşam dizinin heyecanla beklenen 12. bölümü ekranlarda olacak.
Yeraltı Dizisi Yayından Kaldırıldı mı?
Dizinin yayından kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 14 Nisan'da Şanlıurfa (Siverek) ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Toplumda oluşan hassasiyet ve şiddet içerikli yapımlara yönelik tartışmalar nedeniyle kanal yönetimi, geçtiğimiz Çarşamba günü dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı almıştı.
Gelen bilgilere göre dizi yoluna devam ediyor; ancak senaryodaki silah ve şiddet sahneleri konusunda artık çok daha hassas bir dil benimsenecek. Yapım ekibinin, toplumsal duyarlılığı gözeterek bazı sahnelerde düzenlemeye gittiği belirtiliyor.
12. Bölümde Sizi Neler Bekliyor?
Sultan’ın Ceylan’ın çekmecesinde bulduğu yüzükle karşısına çıkması, Ceylan’ı köşeye sıkıştırırken yeni bir yalan silsilesini başlatıyor.