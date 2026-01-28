Yeraltı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yeraltı dizisi hangi kanalda?
Televizyon dünyasında aksiyon ve dramın yeni adresi olmaya aday "Yeraltı" dizisi, bugün (28 Ocak 2026 Çarşamba) saat 20.00’de NOW ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Peki Yeraltı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yeraltı dizisi hangi kanalda?
Bugün yayın hayatına başlayacak olan Medyapım imzalı "Yeraltı" dizisi, özellikle suç dünyasının karanlık labirentleri ile imkansız bir aşkın çatışmasını merkezine alarak sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmaya aday.
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizide; onlara Mehmet Yılmaz Ak, Emir Benderlioğlu, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi güçlü isimler eşlik ediyor.
"Kurtlar Vadisi" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi efsane işlere imza atan Raci Şaşmaz ile Berna Aruz kaleme alıyor. Bu durum, dizinin aksiyon ve derinlik beklentisini oldukça yukarı çekiyor.
Dizi, derin devlet tarafından İstanbul kartelinin ve narkomafyanın kalbine yerleştirilen bir sızma operasyonunu konu alıyor.
Ailesinin katilini öldürerek cezaevine düşen ve daha sonra karanlık dünyanın içine bir "köstebek" olarak giren Haydar Ali, bir yandan görevini yerine getirmeye çalışırken diğer yandan karşısına çıkan imkansız bir aşkla sınanacak. Aşk, bu tehlikeli oyunun içinde hem en büyük sığınak hem de en tehlikeli zayıflık haline gelecek.