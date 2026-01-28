Yeraltı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yeraltı dizisi hangi kanalda?

Dizi, derin devlet tarafından İstanbul kartelinin ve narkomafyanın kalbine yerleştirilen bir sızma operasyonunu konu alıyor.

Ailesinin katilini öldürerek cezaevine düşen ve daha sonra karanlık dünyanın içine bir "köstebek" olarak giren Haydar Ali, bir yandan görevini yerine getirmeye çalışırken diğer yandan karşısına çıkan imkansız bir aşkla sınanacak. Aşk, bu tehlikeli oyunun içinde hem en büyük sığınak hem de en tehlikeli zayıflık haline gelecek.