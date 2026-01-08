Yeraltı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Yılmaz Ak, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç ve Ekin Mert Daymaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, derin devlet tarafından mafyanın içine sızdırılan bir adamın, narkomafya ve İstanbul karteli arasındaki tehlikeli serüvenini konu alıyor. Bu suç dolu dünyada, aşkın her şeyin önüne geçtiği zorlu bir sınav verilirken, iki erkek arasında kalan güçlü bir kadının kalp ile akıl arasındaki mücadelesi dizinin duygusal omurgasını oluşturuyor. Aşkın sınırları aşan gücünü merkezine alan yapım, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir karşılaşmanın ve yarım kalmış bir aşkın hikâyesini etkileyici bir dille ekrana taşıyor.