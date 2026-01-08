Yeraltı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu
MEDYAPIM’ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı NOW’ın yeni iddi alı dizisi “Yeraltı”, merakla beklenen gizemli afişi ve yeni tanıtımıyla izleyici karşısına çıktı.
Üç başrol oyuncusunu bir araya getiren afiş hikâyeye dair ilk görsel ipuçlarını sunarken, yayınlanan yeni tanıtım ise Deniz Can Aktaş’ın canlandırdığı Haydar Ali karakterinin geçmişiyle ve kalbiyle yüzleştiği zorlu yolculuğu gözler önüne seriyor.
Tanıtımda ayrıca Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat verdiği Bozo karakteriyle Haydar Ali arasındaki gerilim ve çatışmanın sinyalleri verilirken, izleyiciyi suç dünyasının gölgesinde şekillenen sert bir atmosferin beklediği hissediliyor.
Zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Yılmaz Ak, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç ve Ekin Mert Daymaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, derin devlet tarafından mafyanın içine sızdırılan bir adamın, narkomafya ve İstanbul karteli arasındaki tehlikeli serüvenini konu alıyor. Bu suç dolu dünyada, aşkın her şeyin önüne geçtiği zorlu bir sınav verilirken, iki erkek arasında kalan güçlü bir kadının kalp ile akıl arasındaki mücadelesi dizinin duygusal omurgasını oluşturuyor. Aşkın sınırları aşan gücünü merkezine alan yapım, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir karşılaşmanın ve yarım kalmış bir aşkın hikâyesini etkileyici bir dille ekrana taşıyor.