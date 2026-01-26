Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Yeraltı dizisi ne zaman, hangi gün? Yeraltı dizisi hangi kanalda?
Yeraltı dizisi ne zaman, hangi gün? Yeraltı dizisi hangi kanalda?
MEDYAPIM imzalı Yeraltı dizisi, yayın hayatına başlamadan önce oluşturduğu dev kadro ve hazırlık sürecindeki titizliğiyle 2026 yılının en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Peki Yeraltı dizisi ne zaman, hangi gün? Yeraltı dizisi hangi kanalda?
1 / 6
MEDYAPIM imzalı Yeraltı dizisi, suç dünyasının karanlık labirentleri ile imkansız bir aşkın çatışmasını merkezine alarak 28 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
2 / 6
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi güçlü isimleri bir araya getiren yapım, derin devletin bir ajanı olarak mafyanın içine sızan bir adamın, İstanbul karteli ve narkomafya arasındaki tehlikeli serüvenini konu alıyor.
3 / 6
Bu soluksuz macera, sadece bir aksiyon hikayesi olmanın ötesine geçerek ana karakterin görev bilinci ile kalbi arasındaki o ince çizgide verdiği büyük bir sınavı ekrana taşıyor.
4 / 6
Dizinin duygusal temelini, iki güçlü erkek arasında kalarak aklı ile duyguları arasında sıkışan bir kadının verdiği dramatik mücadele oluşturuyor.