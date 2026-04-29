Yeraltı dizisinde şaşırtan ayrılık! Bir erkek oyuncu veda edecek
Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni yapımı Yeraltı, bu hafta sadece aksiyon dolu sahneleriyle değil, kadrosunda yaşanacak sarsıcı bir veda ile de gündemde. Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve Berna Aruz'un kaleme aldığı dizide, hikayenin gidişatını değiştirecek bir ayrılık kapıda.
NOW ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı, bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciye "fedakarlık ve ihanet" arasındaki o ince çizgiyi sorgulatacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medyapım imzalı dizide bu akşam bir erkek oyuncu kadroya veda edecek.
13. bölüme damga vuracak olaylar, Bozo’nun (Uraz Kaygılaroğlu) tüm aileyi bir araya getirme kararıyla başlıyor:
Kartal'ın Tuzağı: Kartal’ın (Cemal Hünal) Kaan üzerinden kurduğu sinsi düzenek devreye girince çiftlikte büyük bir patlama yaşanacak.
Yaşanan bu felaket, en çok Haydar Ali'yi etkileyecek. Kardeşinin yaşam savaşı vermesi, Haydar Ali’nin bugüne kadar yaptığı seçimlerle sert bir şekilde yüzleşmesine neden olacak. k.