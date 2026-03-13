Yeraltı dizisinin 7. bölümü neden yayınlanmadı? Yeraltı 7. bölüm Youtube'da yok mu?

NOW TV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Yeraltı’nın 11 Mart akşamı yayınlanan 7. bölümünün neden YouTube’da yer almadığına dair gizem çözüldü. İzleyicilerin alışık olduğu "yayından hemen sonra YouTube" düzeninin bu kez bozulması, tamamen dijital platformlar arasındaki yeni bir yayın stratejisinden kaynaklanıyor.

Yeraltı 7. Bölüm Neden YouTube’da Yayınlanmadı?

Dizinin yapımcıları ve NOW yönetimi, yeni bölümlerin dijital erişimi konusunda Disney+ ile özel bir anlaşma sağladı. Bu anlaşma gereğince:

Dizinin yeni bölümleri, televizyon yayınından hemen sonra 1 hafta boyunca yalnızca Disney+ platformu üzerinden izlenebilecek.

7. bölüm, televizyon yayınının üzerinden tam bir hafta geçtikten sonra, yani 18 Mart Çarşamba günü yeni bölümün televizyonda yayınlanmasından kısa bir süre önce YouTube’a yüklenecek.

Bölümü hemen izlemek isteyen ancak Disney+ üyeliği olmayan izleyiciler, NOW TV’nin kendi resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bölüme erişebilirler.