Yeraltı dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı! Sosyal medyada ilgi gördü
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Yeraltı, 1 Nisan'da yayınlanacak 10. bölümüyle izleyiciyi yine nefes kesen bir hesaplaşmanın ortasına bırakmaya hazırlanıyor. Dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan kamera arkası görüntüleri, ekrandaki sert ve karanlık atmosferin aksine set ortamının ne kadar keyifli olduğunu gösterdi.
9. bölümdeki duygusal kırılmaların ardından, bu hafta aksiyon ve gerilim dozu iyice artıyor.
Özellikle Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun aksiyon sahneleri provalarındaki şakalaşmaları, hayranlardan binlerce beğeni topladı.
Dizinin son bölümünde neler oldu?
Yeraltı dizisinin 9. bölümünde yaşanan bu dev kırılmalar, 1 Nisan'da yayınlanacak 10. bölüm öncesi taşları tamamen yerinden oynattı. Ceylan’ın gidişiyle başlayan "yangın", görünen o ki sadece Bozo’yu değil, Sultan’ın evindeki o tehlikeli üçgeni de içine alacak.