“Yeraltı” dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildi! Ne zaman başlıyor?

NOW TV’nin 2026 yılına damga vurması beklenen yeni projesi Yeraltı, yayınlanan fragmanlarıyla izleyicide büyük merak uyandırdı. Medyapım imzalı dizi, sadece hikayesiyle değil, başrol oyuncuları arasındaki uyumla da şimdiden sezonun en çok konuşulan işlerinden biri haline geldi.

“Yeraltı” dizisi ne zaman başlıyor?

Birsen Altuntaş’ın kulis bilgilerine göre, NOW TV’nin iddialı yapımı Yeraltı dizisinin yayın takviminde stratejik bir değişikliğe gidildi. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizi, haftanın en zorlu reyting rekabetlerinden birine ev sahipliği yapan Çarşamba gününe alındı.

Daha önce Pazartesi günü ekrana gelmesi planlanan dizi, yapılan son revizyonla birlikte 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Medyapım imzalı proje, bu değişiklikle birlikte hafta ortasının "suç ve dram" dengesini değiştirmeyi hedefliyor.

Konusu

Yeraltı, intikam, aşk ve suç dünyasının iç içe geçtiği sert bir dram hikâyesini konu alıyor. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali, işlediği suçun ardından cezaevine girer. Hapishanede geçirdiği yıllar boyunca Türkiye’nin en karanlık yeraltı yapılanmalarından biriyle tanışır. Üç yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Haydar Ali’yi ise çok daha zor bir yüzleşme beklemektedir. Geçmişte büyük bir aşkla sevdiği kadın, artık en yakınındaki adamın eşidir. Bu durum, Haydar Ali’yi hem duygusal hem de vicdani açıdan derin bir çıkmaza sürükler.

Oyuncu kadrosu

Yeraltı, sadece başrolleriyle değil, yan karakterlerdeki usta isimlerle de dikkat çekiyor. Kadroda yer alan başlıca isimler şunlar:

Başroller: Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu.

Diğer Önemli İsimler: Mehmet Yılmaz Ak, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen ve Hakan Çelebi.

Yeraltı dizisi fragman