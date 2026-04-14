Yeraltı dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben buradayken, benden başkası olamaz!"
Yeraltı dizisinin 12. bölümü için heyecan dorukta. Yayınlanan son fragmanlar, hikâyenin gidişatını tamamen değiştirecek ipuçları veriyor. Özellikle Ceylan, Haydar Ali ve Bozo arasındaki o tehlikeli üçgen, bu bölümde geri dönülemez bir noktaya evrilecek gibi görünüyor.
Yeraltı dizisi, 14 Nisan 2026 itibarıyla yayınlanan 12. bölüm fragmanıyla izleyicilerine adeta nefes kesen bir kaos vaat ediyor. Geçtiğimiz hafta 11. bölümdeki o sarsıcı finalden sonra, yeni bölümde karakterlerin sakladığı tüm maskelerin düşmeye başladığını görüyoruz.
Dizinin yeni fragmanında en çok dikkat çeken an, Ceylan’ın istihbarat ekibinden Aslı ve Yılmaz ile karşı karşıya geldiği sahne oldu. Bu karşılaşma, Ceylan’ın sadece Bozo’nun hayatındaki bir figür değil, aslında çok daha derin bir planın parçası olduğunu gösteriyor.
Ceylan’ın "asıl hikâyesi" ortaya çıktıkça, Haydar Ali ile olan geçmişinin bu büyük operasyonu nasıl tehlikeye atacağı merak konusu.
Yeraltı dünyasının iki dev ismi, Bozo ve Kartal nihayet kozlarını paylaşmak üzere karşı karşıya geliyor. İkilinin arasındaki bu gerilim, sadece bir güç savaşı değil, aynı zamanda mülkiyet ve onur meselesine dönüşmüş durumda. Bu büyük kapışmanın kazananı, sokaklardaki tüm dengeleri yeniden belirleyecek.