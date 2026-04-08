Yeraltı hangi gün, saat kaçta? Yeraltı dizisi yeni bölüm bugün var mı?
NOW TV'nin bu sezonki en büyük sürprizlerinden biri olan Yeraltı, sadece reyting başarısıyla değil, karakter derinliği ve güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 8 Nisan Çarşamba akşamı (bugün) 11. bölümüyle ekrana gelecek yapımda, her bir karakter Yeraltı dünyasının farklı bir yüzünü temsil ediyor.
NOW TV’nin bu sezonki en büyük başarılarından biri olan Yeraltı, 10. bölümünde ulaştığı 10.08 reytingle adeta rüştünü ispatladı. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya ve Abi gibi dev yapımların ardından bu sezon çift haneli barajı aşan 5. dizi olması, hikayenin izleyicide ne kadar büyük bir karşılık bulduğunun kanıtı.
Bu akşam (8 Nisan Çarşamba) saat 20.00’de yayınlanacak olan 11. bölüm, Kartal karakterinin gelişiyle dengeleri tamamen altüst etmeye hazırlanıyor.
Kartal’ın Gelişi: Savaşın Seyri Değişiyor
Azize cephesinde Avrupa’dan gelen gizemli misafir Kartal, Yeraltı’na sadece bir ziyaretçi olarak değil, kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak bir güç odağı olarak giriyor.
Güç Dengesi: Kartal’ın gelişiyle birlikte "Yeraltı’nın gerçek hakimi kim?" sorusu yeniden sorulacak.
Yeni İttifaklar: Bu yeni figürün Azize ile olan bağı, mevcut düşmanlıkları körükleyebilir veya beklenmedik ortaklıklar doğurabilir.
Paşa ve Ceylan: Kalp mi, Karar mı?
Geçtiğimiz bölümdeki büyük kaybın ardından inzivaya çekilen Paşa, 11. bölümde hayata dönmek ile acısıyla kavrulmak arasında bir seçim yapacak.
Ceylan’ın Etkisi: Ceylan’ın samimi sözleri Paşa’nın duvarlarını yıkmaya başlarken, ikili arasındaki bastırılmış duygular bu bölümde iyice gün yüzüne çıkacak.