Yeşil Vadi’nin Kızı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

Show TV ekranlarında hafta iç her gün yayınlanacak yeni bir günlük dizi Yeşil Vadi’nin Kızı başlıyor. Yayınlanan ilk tanıtım yüreklere dokunacak duygu yüklü bir hikayeyi gözler önüne seriyor. Yeşil Vadi’nin Kızı dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Yeşil Vadi’nin Kızı oyuncuları

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor. Genç kuşağın başarılı ismi Beren Gökyıldız’a Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı ne zaman başlıyor?

Yeşil Vadinin Kızı dizisi Show Tv ekranlarında hafta içi her gün saat 20.00'da ekranlara gelecek. Başlayacağı gün ise henüz belli olmadı.

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisi konusu

Yeşil Vadi’nin Kızı’nın kısaca hikayesi ise şöyle;

Yeşil Vadi’nin Kızı; Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alır. Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa’yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur. Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar. Metin içine kapalı, kendi halinde bir adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür. Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa’nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa’nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur. Melissa, Yeşil Vadi’deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur… Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa’dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikaye başlar.

Yeşil Vadi’nin Kızı fragman