Yılbaşı akşamı hangi kanalda, ne var? 31 Aralık 2025 yılbaşı televizyon programları
2025 yılını uğurlayıp 2026’ya adım atacağımız yarın akşam (31 Aralık Çarşamba), televizyon kanalları dizi yayınlarına bir haftalık ara vererek izleyicileri eğlence dolu özel programlarla buluşturacak. Peki Yılbaşı akşamı hangi kanalda, ne var? 31 Aralık 2025 yılbaşı televizyon programları
31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, televizyon kanalları dizi yayınlarına bir haftalık reklam ve yeni yıl arası verirken, ekranları birbirinden renkli özel programlar dolduracak.
2026 yılına saatler kala, müzikten yarışmaya, komediden sinemaya kadar her zevke hitap eden bir akış hazırlandı. İşte yarın akşamın (31 Aralık) kesinleşen Yılbaşı Özel yayın akışı:
TV8'in bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, 2026'ya girerken yine dev bir kadroyla ekranlarda olacak. Bu yılki program hem jüri koltuğundaki yeni isimlerle hem de iddialı sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.
Programın kesinleşen detayları ve sahne alacak isimler şu şekildedir:
2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi
Bu yıl jüri koltuğunda hem klasikleşmiş isimler hem de ilk kez jüri deneyimi yaşayacak sürpriz sanatçılar bir araya geliyor:
Murat Boz ve Hadise (Programın vazgeçilmez ikilisi)
Gupse Özay ve Giray Altınok (Bu yıl jüriye ilk kez dahil olan komedi dünyasının sevilen isimleri)
Sahne Alacak Ünlü Konuklar ve Eşleşmeler
Yarın akşam (31 Aralık Çarşamba) yayınlanacak programda, podyuma çıkıp performans sergileyecek isimlerin tam listesi oldukça kabarık:
Cihan Ünal (Frank Sinatra’nın "New York New York" şarkısıyla sahnede olacak)
Pelin Akil ("Ya Sonra" şarkısını seslendirecek)
Rabia Soytürk ("Aldatıldık" performansıyla yer alacak)
Serra Arıtürk ("Melankoli" şarkısını söyleyecek)
Zuhal Topal & Korhan Saygıner (Çift olarak sahne alacaklar)
Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat (Birlikte şarkı söyleyecek bir diğer çift)
Ceren & Emir Benderlioğlu
Mahsun Karaca (Röportaj Adam)
Toprak Razgatlıoğlu (Dünya Şampiyonu motosikletçimiz)
Ava Yaman, Feyza Civelek ve Burak Yörük
Survivor Gönüllüler (Kadınlar ve Erkekler) takımlarından sevilen isimler.