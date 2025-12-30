Yılbaşı akşamı hangi kanalda, ne var? 31 Aralık 2025 yılbaşı televizyon programları

TV8'in bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, 2026'ya girerken yine dev bir kadroyla ekranlarda olacak. Bu yılki program hem jüri koltuğundaki yeni isimlerle hem de iddialı sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.

Programın kesinleşen detayları ve sahne alacak isimler şu şekildedir:

2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi

Bu yıl jüri koltuğunda hem klasikleşmiş isimler hem de ilk kez jüri deneyimi yaşayacak sürpriz sanatçılar bir araya geliyor:

Murat Boz ve Hadise (Programın vazgeçilmez ikilisi)

Gupse Özay ve Giray Altınok (Bu yıl jüriye ilk kez dahil olan komedi dünyasının sevilen isimleri)