Yıllarca süren dizilerin sırrı ne?

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Oyuncular, yapımcılar, kanallar, izleyiciler… Artık kimse hangi işin tutup hangi işin tutmayacağını kestiremiyor. Uzun yıllardır devam eden dizilerden hepimizin öğreneceği şeyler var da biz mi kaçırıyoruz acaba?