‘BİZİMKİLER’, ‘BİZİM EVİN HALLERİ’, ‘SÜPER BABA’...
Bugüne kadar en uzun süre yayında kalan, severek izlediğimiz dizilerin hepsi sıcak aile hikayeleri! Bugünse ekranlarda kalma sürelerini altüst eden üç yapım var; ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Çocuklar Duymasın’ ve ‘Arka Sokaklar’. ‘Nedir yahu sırları?’ dedik... Etrafıma sorduğumda bir kişi bile izlemiyor. Ancak reytinglere bakınca hep zirvedeler. Milyon dolarlar harcanan, en popüler oyuncuların, en güzel mekanların kullanıldığı dizilerinse her gün kara haberleri geliyor. Biri başlıyor, adını ezberlemeden yayından kalkıyor. Boy boy reklamlar, gazete ilanları, fragmanlar, özel kostümler, çekimler için boydan boya yenilenen mahalleler. Olmayınca olmuyor işte! Seviyoruz sıcaklığı, kahramanlık hikayelerini, derin, paralel, kurgusal, eğrisel devlet işlerini. Tarihsel hikayeler, farklı kurgular, seyirci yoran hikayeler, sinematografik kareler bize göre değil işte anlatamıyor muyuz?