Yılmaz Güney filmleri arasında yolculuk

10 yeni filmin vizyona girdiği bu haftanın en çok öne çıkan filmi, iki kafadarın Yılmaz Güney filmleri arasında yolculuğunu anlatan Lal.

Semir Aslanyürek'in yönettiği dram türündeki "Lal" filmi izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Erkan Can, Ata Murat Kalkan, Erdal Sarı ve Gürkan Uygun'un yer aldığı filmde, Antakya'nın bir köyünde 14 yaşlarında iki çocuğun macera dolu yolculukları konu ediliyor.



Filmin konusu şöyle:

Yıl 1974, ufak bir Antakya köyünün sıkıntılı sıcağında henüz on dört yaşlarında iki çocuğun zorlu ve macera dolu yolculuklarının başlangıcına tekabül etmektedir. Diğer çocukların aksine oyun oynayıp vakit geçirmek yerine farklı heyecanlar arayan iki sıkı dosttan Cemal, büyüdüğünü kanıtlayarak Safiye ile birlikte olmak, Süleyman ise onunla dalga geçen mahalle çocuklarına hepsinden daha cesur olduğunu göstermek için Adana’da “Endişe” isimli filmini çekmekte olan Yılmaz Güney’in fotoğrafını çekmeye karar verirler.



"Mutlak Adalet"

Yönetmenliğini Hüseyin Eleman'ın yaptığı "Mutlak Adalet" filminde, Ozan Akbaba, Bülent Çolak, Bihter Dinçel ile Turgay Tanülkü izleyici karşısına çıkacak. Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Metin, karısı Bahar ve kızları Ece ile mutlu bir hayat sürmektedir. Bir gün iş dönüşü evine geldiğinde üç hırsızın karısına tecavüz ettiğini ve kızını darbettiğini görür. Olayın şokuyla hırsızları kovalar ve birini yakalayıp öldürür. Nefsi müdafaa sınırları dışında adam öldürmek suçundan hapse giren Metin, çıktığında dağılan ailesini kazanmak için bir mücadele eder. Eşi

psikolojik sorunlar yaşamakta, kızı Ece ise çocuk esirgeme yurdunda kalmaktadır."



"Cennetten Kovulmak"

50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülü"nü kazanan "Cennetten Kovulmak" filminin yönetmen koltuğunda Ferit Karahan oturuyor.



Ezgi Asaroğlu, Rojin Tekin, Gülistan Acet, Bünyamin Kavrut, Jülide Kural'ın rol aldığı film, dram severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. Filmde, elektrik mühendisi Emine'nin görevli olduğu inşaatta, kendisine karşılıksız bir aşk besleyen Kürşat adlı işçinin hayatını kaybetmesi üzerine yaşananlar anlatılıyor.



"Aşk Treni"

Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek.



"İnanılmaz Örümcek Adam 2"

Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor.



Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle:



"Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Kötücül Electro'nun ortaya çıkması, eski arkadaşı Harry Osborn geri dönüşü ve Peter'ın geçmişine dair yeni ipuçlarının ortaya çıkması Örümcek Adam'ın hayatını değiştirecektir".



"Sensiz Olmaz"

Londra'da geçirdiği 2 yılın ardından İspanya'ya geri dönen Hache'nin eski ve yeni aşkı arasındaki kararsızlığı anlatan "Sensiz Olmaz" filminin yönetmenliğini Fernando Gonzalez Molina üstlendi. İspanyol yapımı romantik dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda Maria Valverde, Mario Casas, Clara Lago ile Alvaro Cervantes'in yer alıyor.



"Dom Hemingway"

Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor.



"Aşk Bilmecesi"

Ünlü Fransız senarist-yönetmen Cedric Klapisch'in yönettiği "Aşk Bilmecesi" filminde Kelly Reilly, Romain Duris, Audrey Tautou ile Cecile De France rol alıyor.



Filmde, eşinin New York'ta tanıştığı biri nedeniyle kendisi terk etmesi üzerine Xavier'in yaşadıkları izlenebilecek.



"Sıfır Teorisi"

Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor.

Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor."



"Sefer Tası"

Ritesh Batra'nın yönettiği "Sefer Tası" filminde, Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui ile Denzil Smith'in oynuyor. Filmde, her gün binlerce ev kadının, hazırladıkları öğle yemeklerini sefer taslarında eşlerine ulaştırdığı Hindistan'ın en kalabalık şehri Bombay'da bir gün bir kuryenin sefer tasını yanlış adrese teslim etmesi üzerine yaşanan gelişmeler anlatılıyor.



