Yunanistan'dan ''Türk Dizileri Belgeseli''

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Yönetmen Nina Maria Pashalidou Türk dizilerini inceleyen 'Kismet: I zoi san tourkiki sapounopera' adlı bir belgesel çekti

Türk dizilerinin Arap ülkeleri başta olmak üzere çoğu yerde başarılı olması Yunan yönetmen Nina Maria Pashalidou’nun da ilgisini çekti. Pashalidou, Türk dizilerini konu alan bir belgesel çekmek için kolları sıvadı. Belgeselde Halit Ergenç, Beren Saat, Meryem Uzerli, Songül Öden gönüllü olarak destek verdi ve hiçbir ücret almadı, dizide rol alacakmış gibi para isteyen Kıvanç Tatlıtuğ’a ise belgeselde yer verilmedi. Habertürk'ten Zafer Akbaş'ın haberine göre, Pashalidou, Arap ülkelerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ’ a da belgesel de yer alması için teklif götürdü. Ancak Tatlıtuğ, belgeselde yer almak için yüklü miktarda para istedi. Bunun üzerine bütçesi kısıtlı olan Pashalidou çok istemesine rağmen Kıvanç Tatlıtuğ’a belgeselde yer vermedi. Nina Maria Pashalidou’nun Kıvanç Tatlıtuğ’un yer almadığı 12 ülkede çekilen ‘Kismet: I zoi san tourkiki apounopera’ adlı 1 saat 58 dakikalık belgeseli Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde gösterildi. Belgesel, birçok festivalde de gösterime girecek.