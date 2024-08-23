“Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı” filminin ilk resmi fragmanı yayınlandı

Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan olağanüstü bir savaşın anlatıldığı filmde, güçlü Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand Hanedanı'nın kaderi anlatılıyor.

13 ARALIK'TA SİNEMALARDA

Seyirciyi Orta Dünya'ya doğru, çığır açan bir yolculuğa çıkaracak olan “Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı”, 13 Aralık’ta sinemalarda olacak!

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, izleyiciyi J.R.R. Tolkien’in efsanevi kitaplarına dayanan Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nde hayat bulan destansı Orta Dünya’ya geri götürmeye hazırlanıyor. Orijinal film üçlemesinde anlatılan olayların 183 yıl öncesinde geçen filmin ilk fragmanı animasyon severlerde heyecan yarattı.



Ödüllü film yapımcısı Kenji Kamiyama'nın yönetmenliğinde çekilen filmde, yetenekli seslendirme kadrosuna Rohan'ın kudretli Kralı Helm Hammerhand rolünde Brian Cox; kızı Héra rolünde Gaia Wise ve Wulf rolünde Luke Pasqualino liderlik ediyor.



Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nde unutulmaz, ödüllü performans sergileyen Miranda Otto, masalın anlatıcısı olarak görev yapan Rohan'ın Savaşçı Éowyn rolünü yeniden canlandırıyor. Seslendirme ekibinde ayrıca Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna ve Janine Duvitski yer alıyor.



Kamiyama'nın yönetmen koltuğunda oturduğu orijinal filmin yapımcılığını, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Üçlemelerinin arkasındaki senaryo ekibinden Oscar ödüllü Philippa Boyens'la birçok ayrı animasyon projesinin yanı sıra "Blade Runner: Black Lotus" serisinde birlikte çalışan Jason DeMarco ve Joseph Chou üstleniyor.



Başyapımcılar ise Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Carolyn Blackwood ve Toby Emmerich. Senaryo Jeffrey Addiss & Will Matthews ve Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou'ya, hikâye Addiss & Matthews ve Boyens'a ait ve temeli J.R.R. Tolkien tarafından yaratılan karakterlere dayanıyor. Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nden geri dönen yaratıcı ekipte Oscar ödüllü Alan Lee ve Richard Taylor'ın yanı sıra saygın Tolkien çizeri John Howe da yer alıyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHİRRİM'İN SAVAŞI'NIN KONUSU

Orijinal film üçlemesinde anlatılan olayların 183 yıl öncesinde geçen Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand Hanedanı'nın kaderini anlatıyor. Babasının ölümünün intikamını almak isteyen zeki ve acımasız Dunlending lordu Wulf'un ani saldırısı, Helm ve halkını, daha sonra Miğfer Dibi olarak anılacak olan kadim Hornburg kalesinde cesur bir son direniş göstermeye zorlar. Kendini giderek daha çaresiz bir durumda bulan Helm'in kızı Héra, onları tamamen yok etmeye niyetli ölümcül bir düşmana karşı direnişe liderlik edecek iradeyi toplamak zorundadır.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ FİLMİ İLK FRAGMANI