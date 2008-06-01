Yves Saint Laurent'in hayatı film oldu!

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Moda tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Yves Saint Laurent'in hayatı 28 Mart'ta beyazperdede.

1936 doğumlu ünlü Fransız tasarımcı Yves Saint Laurent'in hayat hikayesi Jalil Lespert yönetmenliğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Moda tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Saint Laurent 1 Haziran 2008'de 71 yaşındayken hayata gözlerini kapattı.

Seyirciden yoğun ilgi görmesi beklenen filmin konusu ise şöyle: 1957 yılı Paris. Henüz 21 yaşında olan üstün yetenekli tasarımcı Yves Saint Laurent, moda gurusu Christian Dior'un sağ koludur. Christian Dior ansızın hayatını kaybettikten sonra işlerin başına geçen Saint Laurent, ilk tasarımını hazırladıktan sonra ünü tüm hızıyla yayılmaya başlar. Artık moda dünyasının yükselen yıldızıdır. Bir moda şovu sırasında Pierre Bergé ile karşılaştığında ise hayatını tamamen değiştirecek bir ilişkiye adım atmış olur. Birbirlerine aşık olan ikili, iş hayatında da birlikte hareket etmeye başlarlar. Üç yıl sonra ise kendi markasını, Yves Saint Laurent'i yaratır. Ne varki Yves Saint Laurent'in yaratıcılığı hem özel hayatını hem de iş yaşamını etkiler hale gelir.

Film, Laurence Benaïm’in kitabından Jacques Fieschi, Jalil Lespert ve Marie-Pierre Huster tarafından beyazperdeye uyarlandı. Yves Saint Laurent’i ise Pierre Niney, canlandırıyor.