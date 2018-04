Zach Galifianakis ve Owen Wilson güldürmeye hazır!

Wilson ve Galifianakis'in baş rolünü paylaştığı Are You Here filminden ilk afiş yayınlandı

Mad Men'in yaratıcı beyni Matthew Weiner'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Are You Here, Owen Wilson ve Zach Galifianakis ikilisini bir araya getiriyor!



Film yerel bir televizyon kanalında hava durumu sunucusu olan, kazanova Dallas ile onun saflıktan taviz vermeyen yakın dostu Ben'in yolculuk macerasını anlatıyor. Babası vefat eden Ben'in cenazeye katılabilmesi için yola düşen ikilinin öyküsü yine Galifianakis'in Robert Downey Jr. ile kamera karşısına geçtiği Due Date filmini anımsatıyor!



Filmde ikiliye Amy Poehler eşlik ediyor. Filmin ülkemizde ne zaman vizyona gireceği henüz kesinleşmiş değil.