Zahide Yetiş neden yok? Zahide Yetiş ile Tadımız Kaçmasın kaldırıldı mı?

TV8'in sevilen gündüz kuşağı programı "Zahide Yetiş ile Tadımız Kaçmasın"ın 30 Mart Pazartesi günü aniden yayın akışından çıkarılması ve yerine Survivor (tekrar veya özel bölüm) konulması, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Zahide Yetiş ile Tadımız Kaçmasın kaldırıldı mı?

Resmi bir "final" duyurusu henüz gelmemiş olsa da, göstergeler programın en azından bu formatıyla ekran yolculuğunu tamamladığı yönünde:

Sadece 30 Mart değil, yayın akışında bu hafta programın yer almaması "erken final" iddialarını güçlendiriyor.

Saat 12:30 kuşağının Survivor içerikleriyle doldurulması, kanalın Ramazan Bayramı ve sonrasındaki dönem için reyting stratejisini tamamen bu yöne kaydırdığını gösteriyor.

Zahide Yetiş’ten Bir Açıklama Geldi mi?

Zahide Yetiş'in sosyal medya hesaplarında şu an için bir veda mesajı paylaşılmadı. Genellikle bu tür "ani" durumlarda, taraflar arasındaki sözleşme detayları netleşene kadar sessizlik korunur.