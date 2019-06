Siyasi gündem hız kesmiyor, gözler politik film ve dizileri arıyor. Çünkü hepsi insanı derinden sarsıyor; yakın tarihi, insanı, dünü, bugünü hatta yarını anlatıyor. Beyaz perdede ve dizi dünyasında siyaset bu ay yakın markajımızda.

Yazı: Gülru İncu



Politik çalkantılar, ekonomik değişimler, sınıf mücadeleleri, sessiz sedasız yapılan darbeler… Dünya Doğu’suyla Batı’sıyla kabuk değiştirmeye devam ediyor ve bizler politik gelişmelerin etkilerinden kendimizi soyutlayamıyoruz; her ne kadar politikanın ilgi alanımıza girmediğini iddia etsek de. Rus yönetmen ve sinema kuramcısı Sergei Eisenstein, “Hayatı ve sinematografiyi şekillendirdiğimizi sanıyorduk ama anladık ki yaşam hem bizi hem de sinematografiyi şekillendiriyor” derken bu etkileşimden bağımsız olamayacağımızı söyler ve toplumsal sinemaya da gönderme yapar. Çünkü politik dizi ve filmler yaşadığımız çağ ve toplumsal dönüşümler hakkında önemli ipuçları verir. İzliyoruz, çünkü zamanın ruhunu yakalamanın bir yolu da onlar.



İzle, düşün, sorgula

60’lı yıllarda Türkiye’yi ayağa kaldıran üç gencin Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın hikayelerine eğilen Hoşçakal Yarın, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ve yönettiği Duvar, gene Yılmaz Güney’in yazdığı ve Şerif Gören’le yönetmenliğini paylaştığı Yol, ki Cannes’da Altın Palmiye’ye kadar uzanır, Feride Çiçekoğlu’nun senaryosundan Tunç Başaran’ın çektiği Uçurtmayı Vurmasınlar, Atıf Yılmaz’ın Eylül Fırtınası; Türkiye’de politik sinema denince ilk akla gelenler. Dizilere bakacak olursak Öyle Bir Geçer Zaman ki, 12 Eylül 1980 darbesini fonda tutan Çemberimde Gül Oya, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, 27 Mayıs Darbesi’ne eğilen Hatırla Sevgili nitelikli diziler olarak anılmayı hak ediyor. Homeland, The Americans, Designated Survivor, Borgen, House of Cards ve Broadwalk Empire ise dünyanın sevdiği politik diziler arasında.







İki ödül aldı

Uğur Yağcıoğlu’nun yönettiği Yanımda Kal, Türkiye Gençlik Ödülleri’nden iki ödül kazandı. Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’ın başrollerini paylaştığı Yanımda Kal En İyi Film seçilirken, Çağlar Ertuğrul da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.



Meraklısı için 10 öneri

Sizin için IMDb puanlarıyla bir seçki yaptık.

• Uçurtmayı Vurmasınlar/8.5

• The Lives of the Others (Başkalarının Hayatı), 8.4

• Z (Ölümsüz)/8.2

• V For Vandetta/8.2

• Hotel Rwanda (Ruanda Oteli)/8.1

• In the Name of the Father (Babam İçin)/8.1

• Missing (Kayıp)/7.8

• Argo (Operasyon: Argo)/7.7

• Persepolis/8.0

• Mandela (Özgürlüğe Giden Yol)/7.1





İkinci sezonu başlıyor

Netflix’in ilk orijinal Danimarka yapımı dizisi The Rain, 17 Mayıs’ta ikinci sezonuyla ekranlara gelecek. Martin yaralı, Rasmus bulaşıcı bir virüs taşıyor. Bilim adamları ise tedavi geliştirmenin peşinde.





Gözler Tarantıno’da

Cannes Film Festivali bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında 72’nci kez düzenleniyor. Festival, Jim Jarmusch’un zombi-komedi filmi The Dead Don’t Die ile açılacak. Quentin Tarantino’nun yeni filmi Once Upon ATime In Holllywood ise festivalin merakla beklenen yapımları arasında.



Onların Favorileri

Keanu Reeves, John Wick serisinin üçüncü bölümü Parabellum ile bu ay yeniden beyazperdede. Alexander Skarsgard’ı Long Shot’da Charlize Theron ile izleyeceğiz. Robert Pattinson ise High Life’ta Juliette Binoche ile başrolleri paylaşıyor.





Keanu Reeves

En sevdiği filmler

My Own Private Idaho, The Doors

En sevdiği yönetmenler

Stanley Kubrick, David Lean, Frank Capra, Martin Scorsese

En sevdiği oyuncular

Joaquin Phoenix, Anthony Queen, Peter O’Toole





Alexander Skarsgard

En sevdiği filmler

Piyanist (The Pianist), 3 Ahbap Çavuşlar Harbe Gidiyor (Duck Soup)

En sevdiği yönetmenler

Lars von Trier, Michael Haneke

En sevdiği oyuncular

Isabelle Huppert, Gary Oldman, Robert Duvall





Robert Pattinson

En sevdiği filmler

Corky Romano, Guguk Kuşu (One Flew Over the Cockoos’s Nest), First Name: Carmen

En sevdiği yönetmenler

David Cronenberg, Werner Herzog

En sevdiği oyuncular

Jack Nicholson, Marlon Brando