Zerrin Tekindor 'Kurt Seyit ve Şura'da!

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Kurt Seyit ve Şura-İstanbul'un kadrosuna Zerrin Tekindor da dahil oldu

Tekindor, kitabını yazabilmek için gerçek bir aşk hikâyesinin peşine düşen yazar karakterini canlandıracak. Dedesi Kurt Seyit’in ve onun büyük aşkı Şura’nın büyülü hikâyesini tesadüf eseri tanıştığı Tina’dan dinleyen yazar, Tina’nın Şura’nın ablası olduğunu öğrendiğinde gözyaşlarına boğulacak. Şura’nın ablası Tina’nın yaşlığını Tijen Par canlandıracak. İki oyuncu, ilerleyen bölümlerde de anlatıcı olarak hikâyeye dahil olacak. Dizi , yazar Nermin Bezmen’in aynı adlı romanından uyarlanıyor. Bezmen romanında, kendi dedesi ‘Kurt Seyit’i anlatıyordu. Diziye dahil olan ‘yazar’ karakteri de Nermin Bezmen’i işaret ediyor.