Ziazan'a bir ödül de Mersin'den

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Oyuncu Derya Durmaz'ın yazıp yönettiği kısa film: Ziazan, 3. Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması'nın en iyi filmi seçildi

Forum Mersin ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen, 192 sinemacının 215 eserinin katılımı ile büyük bir heyecana sahne olan 3. Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın birinciliğini, 'Ziazan' filmiyle Derya Durmaz kazandı. Yarışmanın ödül töreni, Nefise Karatay'ın sunumuyla dün akşam Forum Mersin AVM Atıf Yılmaz Meydanı'nda gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından ödül törenine geçilen gecede; Oyuncu Deniz Türkali, Yönetmen Seren Yüce, Görüntü Yönetmeni Mehmet Aksın, Kurgucu- ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Thomas Balkenhol ve Radikal Gazetesi Sinema Yazarı Erman Ata Uncu'dan oluşan jürinin seçimiyle dereceye giren filmler açıklandı. Buna göre, 3. Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması'nın 6 bin TL'lik birincilik ödülü 'Ziazan' filmiyle Derya Durmaz'ın oldu. 'Küçük Kara Balıklar' filmiyle yarışmaya katılan Azra Deniz Okyay 3 bin TL'lik ikincilik ödülünü, 'Göz' filmiyle Onur Otacı ve Murat Kandemir de 2 bin TL'lik üçüncülük ödülü kazandı. Facebook oylamasında en fazla beğeniyi alan 'Kıyıda' filminin sahibi Sefa Sürücü, 3. Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması Forum AVM'ler Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Jüri üyelerinin ilk üç için belirlediği eser dışında, teması çevre olan filmler arasından seçilen Natürmorg filmi ile Bilgi Diren Güneş, Forum Mersin Çevre Özel Ödülü'nün sahibi oldu.