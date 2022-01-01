Zilin Sesi 22 Mayıs’ta vizyonda

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Kutsi ve Wilma Elles’in rol aldığı "Zilin Sesi" 22 Mayıs'ta sinemalarda.

Yapımcılığını Murat Özteke’nin üstlendiği filmin senaryosu Haluk Özenç’e ait. Levent Demirkale’nin yönettiği romantik komedi “Zilin Sesi”nde başrolleri, ilk kez bir sinema filminde rol alan şarkıcı Kutsi ve de ilk kez bir sinema filminde bir Türk’ü canlandıran Wilma Elles paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Esin Gündoğdu, Kemal Kuruçay, Ayhan Kavas, Hakan Salınmış, Barbaros Şansal, Merve Erdoğan, Sevil Akı, Kaan Kasapoğlu gibi isimlere Zihni Göktay, Sümer Tilmaç ve Ani İpekkaya gibi usta isimler de eşlik ediyor.

Kutsi filmde 30’lu yaşlardaki fizik öğretmeni Tarkan’ı canlandırıyor. Futbolcu olma hayali kuran kardeşiyle beraber İstanbul’a taşınan Tarkan’ın bir türlü şansı dönmez, fizik öğretmeni olarak iş bulamaz ama sonunda müzik öğretmeni olarak iş bulmayı başarır! Aynı okulda İngilizce öğretmeni olan Süreyya ile tanışması hayatında başka maceralara yol açar!