Zombiler aşkına!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yabancı dizileri ayrı bir yere koyduğumuz doğrudur. Ne yazık ki öyle!

Biz hala ağaların, fakir kıza olan aşkın, çocuğu olmayan kadının yaşadığı eziyetin, yani dramın vermiş olduğu çekiciliğin reyting yaptığına inanırken, adamlar paralel evrenleri bile geçtiler zombili dizi yapıyorlar. Hayatta bunca dram zaten varken, hal böyle olunca, fantastik, ütopik, farklı dünyalara ışınlanmak istememizin nesi kötü? Neyse ana konumuza dönersek, şu sıralar bizi heyecanlandıran yabancı dizinin adı ‘iZombie’. ‘The Walking Dead’ bu konunun kralı, biliyoruz. Furya çok da kendimizi kaptıramadığımız ‘Z Nation’ ile devam etmişti. Şimdiyse, tatlı bir kız zombi ile geceleri ayaktayız. DC Comics’in aynı adlı çizgi romanından televizyona uyarlanan -ki televizyonve sinema dünyası çizgi romandan uyarlanan yapımlarının hayli para getirdiğini keşfettiğinden bu yana önceliğini buna vermiş durumda- ‘iZombie’, bildik zombi dizilerinden biraz farklı. Karşımızda günün birinde yeniden insani özelliklerine kavuşacağına inanmak isteyen bir zombi var ve bu zombi kızımız zombi olmadan önce başarılı bir doktordu aslında. Başına bu talihsiz durum gelince de hastanenin morgunda çalışmaya başlıyor, çünkü açlığını gidebileceği tek şey insan beyni ve morg doğal olarak bunun için biçilmiş kaftan. Tabii bu arada kendisinin zombi olduğunu anlayan ama ona dünyanın sekizinci harikası gibi bakan ve onu anlamaya çalışan morg çalışanı da konumuz dahilinde. Zombiydi, morgdu, kandı, demeyin, önyargılı olmayın, izleyin deriz!