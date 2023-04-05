SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu! Törene 'Kurak Günler' damga vurdu

2023 yılı Türkiye Sineması'nın "En İyileri", Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlendi.

KURAK GÜNLER 8 ÖDÜLLE TÖRENE DAMGA VURDU

Salon İKSV'de gerçekleşen ödül töreninde, “Kurak Günler” filmi, "En İyi Film Ödülü", "En İyi Senaryo", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Müzik", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini kazandı.

ONUR ÖDÜLLERİ TEVFİK BAŞER İLE SUNA SELEN'E LAYIK GÖRÜLDÜ

55'inci SİYAD Onur Ödülleri’ne Tevfik Başer ile Suna Selen layık görüldü. SİYAD Emek Ödülü ise Korhan Yurtsever’e verildi.

55. SİYAD ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

EN İYİ FİLM

Kurak Günler

EN İYİ YÖNETMEN

Emin Alper (Kurak Günler)

EN İYİ SENARYO

Emin Alper (Kurak Günler)

EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Farah Zeynep Abdullah (Bergen)

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Selahattin Paşalı (Kurak Günler)

DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YERLİ FİLM

İki Şafak Arasında (Selman Nacar)

DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YABANCI FİLM

Ayrılma Kararı

VİZYONDA GÖSTERİLEN EN İYİ YABANCI FİLM

Drive My Car

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Jale Arıkan (Kerr)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Erol Babaoğlu (Kurak Günler)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Christos Karamanis (Kurak Günler)

EN İYİ MÜZİK

Stefan Will (Kurak Günler)

EN İYİ KURGU

Özcan Vardar-Eytan İpeker (Kurak Günler)

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Natali Yeres (Kerr)

EN İYİ UZUN BELGESEL

Boşlukta (Somnur Vardar)

EN İYİ KISA BELGESEL

Her Şey Yolunda (Muhammet Beyazdağ)

EN İYİ KISA FİLM

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada (Özgürcan Uzunyaşa)

GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI

Ev Diye Bir Şey Yok (F. Nur Özkaya)

AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ

Nazlı Elif Durlu (Zuhal)