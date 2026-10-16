Soner Olgun kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Soner Olgun'un hastalığı neydi?

Türk Halk Müziği ve özgün müziğin sevilen sanatçılarından Soner Olgun’dan acı haber geldi. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki sanatçı, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından yaşamını yitirdi.

GEÇTİĞİMİZ AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Soner Olgun, geçtiğimiz ay yüksek ateş şikâyeti nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından evine geçen Olgun’un sağlık durumunun yeniden ağırlaştığı ve tekrar hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

SONER OLGUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1959 yılında Fethiye'de doğan Soner Olgun, lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nde aldı.

Sanat hayatında müziğe ağırlık veren Olgun, ilk albümü "Letafet" ile dinleyici karşısına çıktı. Daha sonra "Her Şey Değişmeli", "İyi Bayramlar", "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" adlı albümlerini yayımladı.

Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programları da hazırlayıp sunan Soner Olgun'un, söz veya bestesi kendisine ait 35 eseri bulunuyor.

Özel yaşamında ise Özlem Olgun ile evlenen sanatçının bu evlilikten Elif adında bir kızı dünyaya geldi. 1959 doğumlu olan sanatçı Soner Olgun 67 yaşındaydı.

SONER OLGUN'UN HASTALIĞI NEYDİ?

Soner Olgun, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Basına yansıyan bilgilere göre sanatçıya 2025 baharında pankreas kanseri teşhisi konuldu. Olgun ameliyat oldu, ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördü. Aralık 2025'te ameliyatının başarılı geçtiğini ve planlanan tedavi sürecini tamamladığını açıklamıştı.

Sanatçı, 2026 Eylül ayında yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Ardından kendi isteğiyle, ailesi ve doktorlarının ortak kararıyla evine götürüldü. 6 Ekim'de durumunun yeniden ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Olgun, yoğun bakımda entübe edildi.