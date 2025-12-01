Söylemezsem Olmaz programı bugün neden yok?
Beyaz TV ekranlarında her gün yayımlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının 1 Aralık Pazartesi günü yeni bölümünü yayınlamaması, izleyiciler arasında merak yarattı. Programın yokluğu üzerine, sosyal medyada "Söylemezsem Olmaz neden yok?" ve "program bitti mi?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi...
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programı bugün sabah saatlerinde ekranlara gelmedi. Seyirciler neden olmadığını merak ederken programın bitip bitmediğini araştırmaya başladı.
Programın yeni bölümü 1 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelmezken nedeni açıklanmadı. Yayın akışına göre 08.45'te başlaması beklenen program bugün ekranlarda yer almadı.
SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?
Lerzan Mutlu geçtiğimiz günlerde programdan ayrıldığını açıklamıştı. Bu nedenle programın ekrana gelmediği, yeni sunucuların belirlenmesinin ardından yayın hayatına devam edilmesi bekleniyor. Öte yandan kanal veya yapım ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
NELER OLMUŞTU?
BSöylemezsem Olmaz'da geçtiğimiz günlerde kriz çıkmıştı. Program sunucuları Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde canlı yayında tartışma yaşamıştı.