Spagetti Western ustası Sergio Leone’nin tüm filmleri beyazperdede gösterilecek

İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümü bu yıl sinemanın en yaratıcı, en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Sergio Leone’ye ayrıldı. 8-19 Nisan tarihlerinde yapılacak festivalde İtalyan yönetmen, yapımcı ve senarist Leone’nin çektiği yedi uzun metrajlı film yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek.

41. İstanbul Film Festivali, geleneksel Western öğelerini kullanmayarak bu türü değiştiren, bozan, büyük popülerlik kazanarak bir çığır açan Spagetti Western türünün yaratıcısı Leone’nin filmlerini beyazperdede izleyememiş sinemaseverleri ve Leone hayranlarını sinemaya çağırıyor.

Sergio Leone bölümünde Dolar Üçlemesi ve Bir Zamanlar Üçlemesi olarak anılan klasikler dahil, yönetmenin çektiği 7 uzun metrajlı film yer alıyor.

Rodos Canavarı / Il Colosso di Rodi / The Colossus of Rhodes

Bir Avuç Dolar İçin / Per un pugno di dollari / A Fistful of Dollars

Birkaç Dolar İçin / Per qualche dollaro in più / For a Few Dollars More

İyi, Kötü ve Çirkin / Il buono, il brutto, il cattivo / The Good, the Bad and the Ugly

Bir Zamanlar Batıda / C’era una volta il West / Once Upon a Time in the Wes

Yabandan Gelen Adam / Giù la testa / A Fistful of Dynamite

Bir Zamanlar Amerika’da / Once Upon a Time in America

Sergio Leone kimdir?

1929'da Roma'da doğdu, 1989'da yine Roma'da öldü. Babası yönetmen, annesi oyuncuydu; sinemanın içine doğdu, sonradan filmlerini besteleyecek olan Ennio Morricone sınıf arkadaşıydı. Yirmili yaşlarında kılıç filmleri senaryoları yazmaya başladı. Sinemaya Vittorio de Sica'nın Bisiklet Hırsızları filminde yardımcı yönetmen olarak girdi. Birçok ABD yapımı filmde yardımcı yönetmen olarak çalıştı. 1961'de yönettiği ilk filminden sonra gerçek mekânlarda çekilen Hollywood yapımı büyük Western'lerin düşük bütçeli stüdyo karşılıklarını çekti.

Filmleriyle Clint Eastwood'u keşfetti ve ünlendirdi. Kendine özgü kamera ve kurgu hareketleri kullandığı "Dolar Üçlemesi" bütün dünyada tanındı. Yakın plan yüzleri, uzun çekimleri, anti-kahramanlarıyla akıllara kazınan bu filmler büyük ilgi gördü, gişe geliri yaptı ve eleştirmenler tarafından da takdir edildi, sonradan başka yönetmenlerce taklit edildi. İlk filmi hariç tüm Sergio Leone filmlerinde Ennio Morricone'nin eşsiz müzikleri kullanıldı ve benzersiz etki yarattı; Morricone'nin İyi, Kötü ve Çirkin için bestesi, en çok bilinen melodilerinden birini sinema tarihine armağan etti.