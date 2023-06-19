Squid Game'in 2. sezon fragmanı yayınlandı

456 yarışmacıyı ucunda ölüm ve büyük bir nakit ödülünün olduğu yarışmalara sokan Squid Game, Sezon 2 ile geri dönecek... Netflix, Brezilya'da gerçekleştirdiği Tudum etkinliğinde dizinin 2. sezonuna ilişkin kısa bir tanıtım yayınladı. Videoda ana karakterler ve ölümcül oyunların yer aldığı ilk sezondan bir kesit gösteriliyor.

SQUİD GAME'DE 4 YENİ OYUNCU TANITTILAR

Squid Game'in 2. sezonunda ilk oyunların galibi Lee Jung-jae, oyunları yöneten Lee Byung-Hun, oyun için katılımcı toplayan Gong Yoo ve dedektif Wi Ha-joon geri dönecek. Netflix ayrıca dizide boy gösterecek dört yeni oyuncuyu da tanıttı: Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon ve Yang Dong-geun...

2. SEZONUNUN NE ZAMAN YAYINLANACAĞI AÇIKLANMADI

Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, daha önceki bir açıklamasında 2. sezonun 2024'ün sonuna kadar yayınlanacağını söylemişti. Dizinin yapımcıları yeni fragmanda çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Squid Game'in ilk sezonu borç içinde yüzen insanlar etrafında dönmektedir. Yüksek miktarda paraya ihtiyaç duyan bu kişiler, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Ortada 45.6 milyar won para ödülü vardır ve oyunlarda kaybetmenin bedeli ölümdür.