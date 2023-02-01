Star Tv'nin yeni dizisi Lavanta Konağı'nın konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Lavanta Konağı için geri sayım devam ediyor. Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde olduğu ismi önce Ab-ı Hayat daha sonra Lavanta Konağı olarak değiştirilen dizinin çekimleri başladı. İşte OGM Pictures imzalı Lavanta Konağı dizisi konusu ve oyuncuları...

Lavanta Konağı dizisi konusu nedir?

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı yeni dizide, Kuvayi Milliye'den bu yana 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesini ekranlara taşıyacak.

Lavanta Konağı dizisi oyuncuları