Stephanie Neto, kilo kaybını paylaştıktan sonra TikTok takipçilerini şaşkına çevirdi

Londralı influencer, Stephanie Neto 25, ergenliğinden beri kilo vermekle mücadele ediyordu ve Şubat 2020'de babasının vefatından sonra daha fazla kilo problemi yaşamaya başladı.

Stephanie, hayatını değiştirmeye ve yeni bir sağlıklı egzersiz rejimi ve diyeti benimsemeye karar verdi. Bu karar sonrası kilo vermeye başladı. İlerlemesini paylaşmak amacıyla çok sayıda beğeni toplayan bir videoyla önceki ve sonraki halini paylaşmaya karar verdi.

O, 'Kendimi tamamen kaybetmiş gibi hissettim. Bir kat merdiven çıktığımı ve tamamen nefessiz kaldığımı hatırlıyorum, 20'li yaşlarımın başında bu kadar sağlıksız ve formda olmamam gerektiğini biliyordum. Özgüvenim çok düşüktü. Artık hiçbir şey bana uymuyor ve vücudumu ve kollarımı gizleyecek kıyafetler bulmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Annem ve eski sevgilimle bir restoranda oturduğumu, diğer tarafta bazı kızların dedikodu yapıp ne kadar "büyük" göründüğümden bahsettiğini hatırlıyorum" diyor.

Stephanie, kilo verme kararından sonra karbonhidratları, abur cuburu kesmek ve kardiyo yapmak gibi çeşitli yöntemler denedi. Ancak bu bir süre işe yaramadı. Çünkü sık sık öğün atlıyor ancak cips, çikolata veya patlamış mısır gibi paket servislerle besleniyordu.

Şimdi ise kahvaltıda meyveli yulaf lapası, öğle yemeğinde omletli simit ve düşük kalorili dondurma dahil atıştırmalıklar ile pirinç ve sebzeli yağsız somonlu bir akşam yemeği yiyor.

Paket servisler gibi rahat yiyeceklerin tadını çıkarmaya devam edebilmesini sağlamak için benimsediği bir başka yöntem ise diyetinin yüzde 80'inin besleyici, ev yapımı yiyecekler ve diğer yüzde 20'sinin tatmin edici yiyeceklerden oluştuğu 80/20 kuralıdır. Stephanie haftada dört kez ağırlık antrenmanı yapıyor.