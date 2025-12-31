Stranger Things, final fragmanını yayınladı: "Hawkins’in ötesindeki bir dünya için savaş"

Stranger Things’in final sezonu, geçen hafta Netflix’te bir kez daha en ön sırada yerini almıştı.

1980’lerde bir Amerikan kasabasında yaşanan paranormal olayları konu alan kült bilimkurgu dizisi, 22–28 Aralık haftasında 34,5 milyon izlenme ile platformun en çok izlenen dizileri listesinde tekrar zirveye oturdu.

Önceki hafta ise 5. sezonun Birinci Kısmı tek başına 8,2 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Final bölümü, 5. sezonun Üçüncü ve son kısmını işaret ediyor; dizinin Birinci ve İkinci Kısmı ise sırasıyla 26 Kasım ve 25 Aralık’ta izleyiciyle buluşmuştu.