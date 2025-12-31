Stranger Things, final fragmanını yayınladı: "Hawkins’in ötesindeki bir dünya için savaş"
Stranger Things 5. sezon finali için geri sayım başladı! Netflix, dizinin üçüncü kısmının final fragmanını yayınlayarak hayranlara Jim Hopper ve Eleven’ın son macerasından ipuçları sundu. Final bölümü yaklaşırken heyecan dorukta!
Stranger Things’in final sezonu, geçen hafta Netflix’te bir kez daha en ön sırada yerini almıştı.
1980’lerde bir Amerikan kasabasında yaşanan paranormal olayları konu alan kült bilimkurgu dizisi, 22–28 Aralık haftasında 34,5 milyon izlenme ile platformun en çok izlenen dizileri listesinde tekrar zirveye oturdu.
Önceki hafta ise 5. sezonun Birinci Kısmı tek başına 8,2 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Final bölümü, 5. sezonun Üçüncü ve son kısmını işaret ediyor; dizinin Birinci ve İkinci Kısmı ise sırasıyla 26 Kasım ve 25 Aralık’ta izleyiciyle buluşmuştu.
FİNAL BÖLÜMÜNÜN FRAGMANI
30 Aralık Salı günü, platform Stranger Things 5. sezonun Üçüncü Kısım ve son bölümüne ait fragmanı paylaştı. Fragman, 2016 yılında başlayan dizide büyüyen karakterleri bir araya getiriyor ve izleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor.
İşte 5. sezonun final bölümünün fragmanı:
HAWKINS'IN ÖTESİNDEKİ BİR DÜNYA İÇİN SAVAŞ
Fragman, Jim Hopper’ın (David Harbour), Eleven’ı (Millie Bobby Brown) “son bir kez” mücadeleye çağırmasıyla açılıyor. Ardından ekranda çeşitli flashback sahneleri beliriyor ve Hopper, ekranın büyük kısmında olayları anlatıyor: “Hayat sana çok adaletsiz davrandı. Çocukluğun elimizden alındı, saldırıya uğradın, kötü niyetli insanlar tarafından manipüle edildin. Ama asla seni yıkmalarına izin vermedin,” diyor Hopper.
"Şimdi, bunun ötesindeki günler için savaş. Hawkins’in ötesinde bir dünya için savaş.”
FİNAL BÖLÜMÜ SİNEMLARDA DA YERİNİ ALACAK
Bu kez final bölümü sadece dijital platformda değil, aynı zamanda sinemalarda da gösterilecek. ABD ve Kanada’da 500’den fazla mekânda özel gösterimler yapılacak.