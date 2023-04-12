Stranger Things'in sevenlerine müjde! Animasyon "Stranger Things" dizisi geliyor

Netflix'in efsane bilim kurgu ve fantastik dizisi Stranger Things'in hayranlarına müjde geldi. Netflix, Stranger Things için bir spin-off animasyon dizisi üzerinde çalıştığını duyurdu.

"Çizgi filmlerindeki gibi animasyonlu bir Stranger Things hayal ettik"

"Stranger Things" yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, yeni dizinin "Cumartesi sabahı çizgi filmleri" tarzında olacağını söyledi. Yaratıcı ikili muhtemelen "Masters of the Universe" ve "Teenage Mutant Ninja Turtles" gibi 1980'lerin başarılı çizgi film hikayelerine gönderme yapıyor.

Henüz, orijinal Stranger Things kadrosundaki isimlerin animasyon dizi için yeniden rollerini üstlenip üstlenmeyeceği kesin değil.

Duffer kardeşler yaptıkları açıklamada, "İzleyerek büyüdüğümüz çizgi filmlerindeki gibi animasyonlu bir Stranger Things hayal ettik ve bu hayalin gerçekleştiğini görmek kesinlikle heyecan verici oldu. Eric Robles ve ekibinin ortaya çıkardığı şey bizi daha fazla şaşırtamazdı - senaryolar ve çizimler inanılmaz ve sizinle daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz! Macera devam ediyor…” ifadelerine yer verdi.